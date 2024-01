Ma Pire Semaine 01 - Lundi

Sa mère vient d'épouser un vampire, un camarade de classe lui mène la vie dure et son chat a (probablement) été enlevé par des extraterrestres... Justin Chase vit la PIRE semaine de sa vie ! Et tout commence aujourd'hui, le premier jour dans son nouveau collège. Comment diable a-t-il fait pour se retrouver à la piscine, en haut du plongeoir des 10 mètres, vêtu d'un maillot de bain en crochet qui ne tient plus qu'à un fil ? Et dire que nous ne sommes que... LUNDI !