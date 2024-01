Love Match. Le guide astro qui peut sauver votre vie amoureuse

Le guide astro qui peut sauver votre vie amoureuse ! Vous trouverez dans ce livre : Des conseils et des indications sur le comportement de chaque signe dans leur vie amoureuse.Pour chaque signe du zodiaque, sa compatibilité avec les 11 autres, ainsi qu'un lovomètre du signe le plus compatible au moins compatible avec vous ! Les plus : Après le succès de ses petits livres astro, Stella Andromeda met à profit sa connaissance du zodiaque pour vous proposer la compatibilité amoureuse parfaite en fonction de votre signe ! Découvrez comment la Balance veut être aimée, comment le Capricorne communique, où emmener un Bélier en week-end ou encore quel est le meilleur jour de la semaine pour appeler un Scorpion ! Grâce à ce petit livre pratique vous aurez toutes les clés pour trouver le match parfait et éviter les combinaisons désastreuses.