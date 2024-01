Père au foyer. Mon aventure dans la parentalité positive

Samuel Clot réunit une communauté de plus de 150 000 abonnés sur les réseaux sociaux autour de ses réflexions et questionnements sur la parentalité positive : ses vidéos ouvrent la discussion sur différents thèmes et engagent à une réflexion autour de la notion de parent. Dans cet ouvrage profondément humain et personnel, Samuel Clot partage son parcours de réflexion en tant que père engagé. De ses doutes initiaux à ses moments de fierté et de joie, il nous entraîne dans une odyssée émotionnelle, offrant une vision authentique de l'expérience parentale et paternelle. A travers ses mots sincères et bienveillants, il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans nos questionnements. Comment pouvons-nous être davantage présents pour nos enfants ? Comment rester attentif à son propre bien-être lorsqu'on devient parent ? Quels sont les fondements d'une éducation bienveillante ? Comment élever de futurs adultes plus libres et tolérants ? De la communication positive à l'établissement de limites respectueuses, en passant par l'accompagnement des émotions, Samuel Clot offre des pistes concrètes pour mettre en pratique les principes de la parentalité bienveillante au quotidien, sans s'épuiser et en prenant en compte nos vies bien remplies de parents du XXIe siècle.