Les Poneys enchantés Tome 2

Une nouvelle mission attend Eliza et Olivia ! Cette fois-ci, les deux jeunes filles doivent aider le gourmand Prince. Autrefois un cheval de course hors pair, le poney n'a pas posé les sabots dans un hippodrome depuis bien longtemps ! Pour vaincre la malédiction, Olivia et Eliza doivent redonner le goût de la compétition à Prince, d'autant que le Grand Prix National approche rapidement...