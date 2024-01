Partis sans laisser d'adresse

Félix Knutsson, douze ans trois quarts, vit avec sa mère, Astrid, et sa gerbille, Horatio. Tous trois habitent dans un Combi Volkswagen "emprunté ". Astrid assure que la situation va s'arranger dès qu'elle aura trouvé du travail, et fait promettre à Félix de garder le secret. L'adolescent tient sa langue et parvient à faire sa rentrée dans un nouveau collège, comme si de rien n'était. Mais à mesure que l'hiver approche, les temps se font de plus en plus durs. Félix en est sûr : la meilleure manière de s'en sortir est de participer à son émission de télévision favorite, Qui, Que, Quoi, Quand ? S'il gagne, il remportera vingt-cinq mille dollars, et alors Astrid et lui n'auront plus aucun souci à se faire !