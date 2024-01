Manuel d'archéologie du genre

Qu'est-ce que le genre ? Et qu'est-ce que l'archéologie du genre ? Peut-on identifier le genre d'un individu à partir des objets qui lui sont associés ? En France et en Belgique, cette archéologie, qui s'attache à reconstruire les rapports sociaux à partir des vestiges matériels, commence à se développer avec plusieurs décennies de retard sur d'autres pays du monde. Ce manuel, qui s'adresse aussi bien aux étudiant-e-s qu'aux professionnel-le-s et aux enseignant-e-s, entend répondre à ces questions en expliquant, de manière claire et didactique, les différents concepts mobilisés dans cette archéologie. Il retrace l'histoire de cette sous-discipline avant de se concentrer sur deux axes de recherche fondamentaux : l'utilisation du genre dans notre manière d'interpréter les contextes archéologiques, illustrée par de nombreux exemples issus de travaux récents, et la lutte contre les discriminations au sein de la profession.