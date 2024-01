De sa trilogie culte (Totally Fed Up, The Doom Generation et Nowhere) à sa série Now Apocalypse, Gregg Araki s'est toujours affranchi des normes que celles-ci soient génériques, formelles ou sexuelles. Créateur d'une oeuvre protéiforme, puisant ses influences dans la culture pop et le cinéma d'avant-garde, il redéfinit la question de l'identité à travers des personnages libérés du carcan d'une société conservatrice qui exclut les individus LGBTQIA+. Capable de passer, au sein d'un même film, du drame adolescent à la science-fiction apocalyptique, à la fois disciple de Jean-Luc Godard et de David Lynch, Gregg Araki s'est toujours réinventé. Que ce soit comme icône du New Queer Cinema ou en tant qu'artisan de la fiction télévisuelle mainstream, le réalisateur de Kaboom explore ses thèmes, en affichant un profond attachement pour les marginaux et les laissés-pour-compte du rêve américain. Portrait d'un cinéaste inclassable, Gregg Araki, le génie queer interroge l'évolution des représentations des minorités sexuelles et de genres au sein d'une industrie cinématographique qui, bien qu'en apparence plus inclusive, nie pourtant leur singularité.