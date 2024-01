"Faire et être avec les éléments" choisit d'interroger les éléments à l'échelle des corps et des dispositifs techniques associés. Les éléments sont considérés ici moins comme les catégories d'une classification que comme point de départ, sans présager ni de leur nombre - variable selon les sociétés - ni de leurs déclinaison, intensité ou combinaison. L'intention est de rendre compte d'activités, sans les réduire aux représentations, qui engagent des sujets sociaux dans des relations spécifiques aux différents éléments et environnements : comment l'alchimie transforme-t-elle en même temps la matière et celui ou celle qui la manipule ? que mobilisent les géobiologues pour "vibrer" avec les éléments ? comment le forgeron marocain tempère-t-il le milieu de la forge ; faut-il toujours être contre le feu ou apprendre à danser avec ? quels corps pour les activités avec, dans, sur l'eau ? comment les maisons japonaises font avec l'air ? quelles est la place de la rivière, au-delà du paysage, chez les Inuit ? sont quelques pistes que ce numéro invite à parcourir pour saisir les enjeux sociaux, politiques, historiques et anthropologiques de nos rapports au monde.