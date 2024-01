Ces instants de grâce dans l'éternité - 116 poètes d'aujourd'hui

Ces instants de grâce dans l'éternité est l'une des anthologies du Printemps des Poètes 2024. Elle met en lumière la poésie contemporaine ! Ici, la curiosité et la diversité l'emportent sur le dogme. - Cette anthologie du Printemps des Poètes réunit autour du thème de la grâce les textes inédits d'une centaine de poétesses et poètes contemporains francophones. Ainsi, elle est le témoin du foisonnement de la création poétique de l'année 2023. - Ces instants de grâce dans l'éternité célèbre la poésie contemporaine et la diversité des voix qui la composent. Ici, aucun courant poétique ni aucune doctrine littéraire ne font la loi. Au fil des pages, vous découvrirez des textes singuliers qui interrogent chacun à leur manière la notion de grâce.