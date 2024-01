Mandalas floreaux - Dessins à colorier

Entrez dans le monde enchanté des volutes et arabesques désormais célèbres de Sara Muzio. De jolis dessins apaisants pour libérer votre créativité, vous recentrer et vous apaiser. Les mandalas reflètent à merveille la spiritualité du monde oriental : à travers leurs formes symétriques pleines détails, ces " cercles magiques " invitent à la contemplation et stimulent la créativité. Une nature hypnotique vous attend pour donner libre cours aux couleurs de votre imagination. Dans le calme et la détente.