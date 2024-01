Le livre des Bibles

Au commencement était le verbe et, au Moyen Age, des rois, des princes et des membres haut placés de la curie ont, par leur richesse et leur pouvoir, permis la réalisation de bibles illustrées d'une extraordinaire facture. Cette édition rassemble 50 des plus précieux manuscrits médiévaux de la Bible conservés à la Bibliothèque nationale d'Autriche. A travers des exemples de chaque époque du Moyen Age, ce recueil explore la manière dont la Bible a été perçue dans divers contextes théologiques et historiques. Ces images éblouissantes, superbement reproduites, sont à la fois des trésors d'histoire de l'art et des objets sacrés majeurs. Des textes d'Andreas Fingernagel, Stephan Füssel, Christian Gastgeber et d'une équipe de 15 autres auteurs scientifiques décortiquent chaque manuscrit, explorant à la fois l'évolution de la Bible et la conception médiévale de l'Histoire qu'elle véhicule. Un glossaire des termes importants est également inclus, pour que ceux qui ne sont pas versés dans l'histoire de la Bible puissent également profiter de ces textes. A propos de la collection TASCHEN fête ses 40 ans ? ! Depuis ses débuts en 1980 comme dénicheur de trésors culturels, TASCHEN a toujours été synonyme d'éditeur accessible permettant aux dévoreurs de livres du monde entier d'imaginer leur propre bibliothèque dédiée à l'art, à l'anthropologie et à l'érotisme pour un prix imbattable. Nous fêtons aujourd'hui 40 ans de livres incroyables en restant fidèles au credo de la maison. La collection 40th Anniversary Edition présente de nouvelles éditions de quelques-unes des stars de notre catalogue : plus compacte, à petit prix, mais toujours réalisée avec la même garantie d'une qualité irréprochable.