LA VALISE ou L'ITINERAIRE CAHOTIQUE D'UN HELVETE. Biographie

Né le 28 février 1939 Alexandre Lüthi nous propose un récit d'une grande richesse sur la vie en Suisse après la guerre 39-45. Né dans une famille éclatée en mille morceaux, il connait une enfance déracinée. Lo'rphelinat ne lui laisse a priori peu de chance pour trouver un équilibre social et trouver sa place dans un monde dont il n'a pas appris les règles. Et pourtant à partir de l'apprentissage tout est devenu possible. Une très belle écriture, de riches descriptions qui nous plongent dans l'aventure et la ruralité suisses du siècle dernier. Une vie de frugalité et de traditions fortes.