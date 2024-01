Le potentiel insoupçonné de l'hypnose spirituelle

Toutes les connaissances pour accéder à ses vies antérieures et en tirer des enseignements de sagesse, de paix et d'authenticité. Lorsqu'elle est pratiquée selon les règles de l'art, l'hypnose spirituelle peut accélérer de façon significative les processus thérapeutiques ou évolutifs que l'on souhaite conduire à bon terme. Inutile d'être un méditant chevronné pour explorer ses vies antérieures, se relier à ses guides ou revoir ses défunts. Accompagné d'un praticien formé à l'hypnose spirituelle, on a la possibilité de se connecter à un niveau très profond de son être et d'accéder à une variété importante d'expériences potentiellement transformatrices. C'est ainsi que deviennent perceptibles des aspects de soi que notre âme est invitée à explorer pour évoluer vers la sagesse, la paix et l'authenticité. De quoi s'agit-il, au juste ? Est-il facile de retrouver ses vies antérieures ? Quelle en est l'utilité ? Que peuvent nous enseigner les guides ? A quelles métamorphoses intérieures doit-on s'attendre ? Comment reconnaître un bon praticien ? C'est à ces questions, et à bien d'autres, que les auteurs répondent dans cet ouvrage. Toute personne ouverte aux démarches psychospirituelles trouvera dans ce livre les principes et les outils pour se relier à son passé et vivre ensuite son présent en toute sérénité.