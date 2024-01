Amy Winehouse (L’Heure H). Si l’amour pouvait tuer

Une voix aussi unique que flamboyante. Un coeur aussi pur que fragile. Voilà qui était Amy Winehouse. Une crooneuse, une écorchée vive, une malade de l'amour. Ce sentiment noble par excellence ne devrait jamais être source de souffrance qui conduit à la mort... Et pourtant... Amy en fut l'une des victimes, alors que, de l'avis de tous, cette étoile filante de la musique avait tout pour réussir. Cette chanteuse au timbre particulier, comme l'Angleterre n'en a jamais connu, s'est perdue en chemin, anéantie par ses addictions et ses démons. Mais alors la faute à qui ? Voilà la question qui est sur toutes les lèvres. Mais pour comprendre les raisons de cette tragédie, il faut étudier les causes de sa chute. Et pour ce faire, nous devons retourner quelques semaines en arrière... Un soir de concert, au nord de la Serbie... Nous sommes le 18 juin 2011, la musique qui monte au coeur de Belgrade est celle du malheur et de la déchéance. Il est 21h55, et c'est l'heure H, de mon histoire.