Jeffrey Dahmer (L’Heure H). Profession démon

Ignoble, monstrueux, immonde... Les qualificatifs et autres superlatifs ne manquent pas lorsqu'il s'agit d'évoquer Jeffrey Dahmer, le cannibale de Milwaukee, et son étrange destin criminel. De nombreuses interrogations subsistent autour de cet homme à la personnalité terrifiante. Il n'a pourtant vécu aucun traumatisme durant son enfance, ni subit aucun abus qui aurait pu le détruire. Et pourtant... Jeffrey Dahmer commence à tuer sans raison particulière, avec un mode opératoire qui fait froid dans le dos... jusqu'à son arrestation. Au milieu des années 1990, alors qu'il séjourne en prison, un codétenu se jette sur lui et lui ôte la vie. Dahmer, lui, semble accueillir la mort avec un certain... soulagement. Nous sommes le 28 novembre 1994, le long des murs gris d'une prison résonnent les pas des gardiens qui accourent auprès du corps inerte de l'un des pires tueurs en série de l'histoire des USA. Il est 8h10 du matin, et c'est l'heure H de mon histoire.