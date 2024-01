Si Dieuleveult (L’Heure H). Mystère sur le Zaïre

La disparition de Philippe de Dieuleveult est depuis 1985 la source de nombreuses interrogations. Ses compagnons d'infortune et lui semblent s'être volatilisés lors d'une descente du fleuve Zaïre. Il est toujours aujourd'hui totalement impossible d'expliquer les causes de ce drame. Du moins, les versions divergent... Si les autorités locales affirment avec force et détermination que la mort de la bande d'aventuriers est due au naufrage de leurs embarcations, d'autres voix discordantes s'élèvent. Et n'hésitent pas à parler ouvertement de bavure. Le journaliste aurait-il pu être exécuté? La question, du moins, mérite d'être soulevée, d'autant que les langues tendent aujourd'hui à se délier. et à livrer quelques secret-défense. La famille du journaliste, elle, est toujours en quête de réponses. Pour tenter de comprendre, il nous faut plonger en eaux profondes. A nos risques et périls... Nous sommes le 6 août 1985, le journaliste Philippe de Dieuleveult s'approche des chutes d'Inga. Il est 8h45, et c'est l'heure H de mon histoire.