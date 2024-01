L’Homme de papier. nouvelles préfacées par Gérard Corbiau

Ce que vous vous apprêtez à lire n'est pas anodin. Entre un certain cynisme parfaitement assumé, des éblouissements, des flirts avec le surréalisme, et toujours un sourire en coin face aux choses de la vie, il nous confie des souvenirs féroces, tendres ou émouvants, les jalons qui attestent d'un long vécu. Certains sont habilement dissimulés sous une pointe de sagesse et de philosophie - qui est le privilège de l'âge. Avec style, pureté, sensibilité, celle d'une corde de guitare (Michel Perin aime toute la musique, d'Arnold Schoenberg à Lou ReedA ! ), il se livre avec pudeur - qui est probablement aussi le secret de sa rigueur. Nous sommes tous deux cinéastes. Au cours de longs et passionnants débats, tout au long des années, nous avons partagé nos univers dédiés à l'image, au son, à la musique. Les nouvelles de Michel Perin se sont révélées éblouissantes, autant de courts métrages, de pépites cinématographiques et/ou littéraires... A travers un puzzle étonnant, laissez-vous porter librement, vous serez ému, arrêtez-vous parfois au détour d'une forme pour percevoir le murmure de l'auteur au fond de vous. Gérard Corbiau, réalisateur (extrait de l'avant-propos)