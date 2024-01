Pokémon - Cartes à gratter - Les Nouveaux Pokémon de Paldea

Une pochette de cartes à gratter sur les nouveaux Pokémon de Paldea ! Dans cette pochette, découvre un bâtonnet et dix cartes à gratter : tout pour réaliser dix tableaux des nouveaux Pokémon de la région de Paldea ! A l'aide de ton bâtonnet, il te suffit de gratter l'encre noire en suivant les modèles pour faire apparaître de jolies illustrations à décorer et des infos Pokédex. Révèle les Pokémon, dessine de jolis motifs et deviens un véritable Dresseur Pokémon !