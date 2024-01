Engager ses émotions dans la relation d'aide. 2e édition

Dans le cadre professionnel, les émotions sont souvent dévalorisées au profit de la technique et de la rationalité. Ce constat est encore plus marqué dans le travail social où la relation d'aide devrait être dénuée de tout engagement émotionnel. Cette nouvelle édition enrichie aborde la question des émotions des travailleurs sociaux dans le cadre de leurs pratiques. A travers l'analyse de tout un panel d'émotions (empathie, peur, culpabilité, colère, dégoût, impuissance, tristesse, compassion, stress), cet ouvrage invite les professionnels à prendre conscience de leur importance comme sonar des dysfonctionnements institutionnels et sociaux. Chaque exemple concret du quotidien est l'occasion d'exposer l'incomparable utilité des émotions (y compris négatives) dans le processus de la relation d'aide et de faire émerger un changement aussi bien du côté du professionnel que de l'usager.