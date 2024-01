Dans l'obscurité scintillent les fragiles étoiles

Solal est un jeune collégien épanoui, entre une famille aimante et sa bande de copains. Son univers bascule lors des vacances de la Toussaint, lorsqu'il apprend que son amour secret, Sterenn, a mis fin à ses jours. Comment continuer à se construire quand le pire vient de se produire ? Construire sa vie quand tout s'effondre Solal, 13 ans, n'est pas un collégien tout à fait comme les autres. Avec son année d'avance, sa puberté qui se fait attendre, son cerveau souvent trop vif et l'interdiction parentale d'avoir un smartphone, il navigue avec discrétion et agilité dans les méandres des relations adolescentes. Une nouvelle terrible vient mettre fin à sa belle insouciance : la très populaire Sterenn, une camarade de sa classe de troisième, a mis fin à ses jours. Alors que les proches de Sterenn doivent faire face à cette douleur insupportable, Solal se retrouve dramatiquement seul. Quelques mois auparavant, sans que personne ne le sache, il avait noué une liaison amicale avec cette jeune fille magnétique dont la beauté et la complexité le fascinaient. Comment déjouer la culpabilité d'avoir été son ami le plus proche et de ne pas avoir su l'aider ? Comment faire le deuil d'un lien qui n'a pas existé aux yeux des autres ? Comment surmonter le manque de la personne la plus importante de sa vie, sans pouvoir partager sa douleur avec son entourage ?