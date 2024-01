Les incroyables pouvoirs de la parentalité

Quelle place pour les mères et leurs enfants en bas âge dans notre société actuelle ? La notion de care est-elle bien comprise ? Cécile Chadelat, autrice du Mois d'or (35 000 ex vendus), analyse la situation et propose des solutions pour le bien-être de la mère et, par ricochet, celui de l'enfant. Et de toutes les personnes fragiles. Se faire sa place et prendre confiance en soi en tant que mère et en tant que femme. Par l'auteure du bestseller Le mois d'or " Lors de mes débuts de jeune mère, explique Céline Chadelat, j'avais déjà l'intuition que notre société n'était pas conçue pour les familles d'enfants en bas âge. Mais j'étais intimement persuadée que je pourrais améliorer la condition et le vécu de mes enfants... Il m'a pourtant fallu me rendre à l'évidence et accepter que je ne puisse pas tout contrôler. Le système doit être modifié de l'intérieur... ". Comment prendre confiance en soi dans une société peu attentive, voire hostile, aux femmes, aux parents et à leurs jeunes enfants ? Comment faire de cette apparente fragilité une force ? Après la naissance de leur enfant, de nombreuses femmes témoignent de bouleversements vécus dans leur façon de voir le monde, d'appréhender leur rôle dans la société. Certaines décident alors de reconversions professionnelles. Dans notre société, qui valorise la performance, il est fait peu de place aux jeunes mères, à leurs besoins vitaux et à leurs préoccupations, ainsi que, de façon plus générale, aux valeurs du care (le soin aux êtres fragiles et dépendants). Les mères n'ont pas à culpabiliser de leur vulnérabilité, et surtout, elles méritent d'être écoutées, car elles portent et entretiennent la vie, en transmettant des gestes et des valeurs essentielles à la construction de toute société évoluée. Mi-enquête mi-essai, ce livre aborde la prise de conscience que la maternité apporte à de nombreuses femmes. Il propose des solutions pour une société plus attentive à la vie et aux besoins essentiels de chacun, notamment des plus fragiles.