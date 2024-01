Un roman d'amour, résolument anti-woke, qui parle de la liberté. " Avec Alice, la vie est facile et douce, gaie, gratuite, rapide, le rêve. Cette charmante alliée m'embrasse beaucoup, me serre contre son sein, se moque avec jubilation de mes manies (en italien), me parle effrontément (en anglais), me contredit pour le plaisir (en français), m'enchante pour sa vivacité, son intelligence en piqué, son mordant, la joie. J'aime mon aventurière d'abord pour sa liberté donc son ironie, encore la joie. " Titre : Retour à Kensington Genre : roman philosophique dans la tradition française. Le romancier, ici, s'accorde le " droit de faire des digressions quand il lui plaît ", comme disait Fielding. Personnages principaux : le narrateur, Alice, Casanova. Lieux : Londres, Lisbonne, Montreux. Intrigue : la vie très singulière, étrange et libre de ces personnages, leur emploi du temps. Sujet (visée) : la société ment, une certaine littérature est là pour rétablir la vérité.