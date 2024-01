Québec. Montréal, Estrie, Laurentides, Trois-Rivières, Charlevoix

Des clefs pour comprendre ... une nature immense et préservée, domaine de l'orignal, du caribou, du castor ; l'histoire de la province francophone du Canada aux traditions marquées par un climat rigoureux ; un art de vivre singulier au coeur du continent nord-américain ; une architecture religieuse, urbaine et rurale... Des itinéraires à parcourir Découvrir le Québec en 20 circuits de visite ; arpenter les villes de Montréal et de Québec ; observer les mammifères marins du Saint-Laurent ; sillonner réserves et parcs naturels ; voyager jusqu'en Gaspésie et aux îles de la Madeleine...