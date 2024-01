Les groupes sanguins érythrocytaires. 2e édition

Conçue de façon didactique, cette nouvelle édition présente chaque groupe sanguin selon un plan récurrent qui aborde l'historique de la découverte du groupe, le schéma moléculaire, les gènes et antigènes, les anticorps, les systèmes et pathologies, les évolutions et les points à retenir. Les implications en transfusion dans le cadre de pathologies ou de situations cliniques précises sont largement détaillées. Les auteurs font le point sur les implications en anthropologie génétique des groupes sanguins érythrocytaires en concentrant leur propos sur la répartition des groupes sanguins dans les grandes populations humaines et leur intérêt dans l'étude des phénomènes migratoires. Une quinzaine d'annexes composées de différentes sources documentaires : liste actualisée des systèmes avec identification des HFA, LFA et des polymorphes, cartes de la répartition géographique mondiale des groupes sanguins, répartition populationnelle des publics négatifs, etc. , complètent le propos. Cette nouvelle édition regroupe les données majeures permettant au lecteur spécialisé de trouver une réponse adaptée à la majorité des questions qui concernent les antigènes et gènes des groupes sanguins érythrocytaires.