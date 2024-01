Histoire de la pop. Quand la culture jeune dépasse les frontières (années 1950-1960)

Dans les années 1950, la culture jeune connaît une véritable révolution qui bouscule et scandalise la société. De nouveaux codes et pratiques de musique ou de mode et de nouveaux comportements ont ainsi vu le jour, déclenchant des débats houleux sur la prétendue délinquance juvénile, le rock'n'roll naissant étant interprété comme une dégradation des moeurs et de la morale. Il s'agissait donc de discipliner cette jeunesse " déviante " par la censure, les interdictions et les sanctions. Parallèlement, des modes de dévalorisation racistes, genrés ou reposant sur des préjugés sociaux imprégnaient profondément l'opposition à ce changement culturel. Bodo Mrozek retrace l'évolution esthétique des années 1950 et 1960 et son influence durable sur la culture moderne des jeunes et la culture populaire. Dans une perspective transnationale, il s'intéresse plus particulièrement à la France, aux deux Allemagnes, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis et révèle les interdépendances culturelles, les bouleversements politiques et les nombreuses analogies. Son étude met également en évidence les continuités dans les débats sur la rupture des tabous musicaux et culturels, la violence des jeunes, les comportements déviants et la morale publique, en s'appuyant sur une riche bibliographie et de nombreuses références musicale et cinématographiques.