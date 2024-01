Fitness : conseils de coachs. Objectifs, entraînement et nutrition-santé

Vous souhaitez optimiser vos performances sportives, atteindre votre idéal physique et améliorer votre état de santé? ? Cet ouvrage rassemble toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de vos objectifs de poids et de forme ? ! Praticiens ? tness et spécialistes en nutrition-santé, les deux auteurs mettent à votre disposition dans cet ouvrage leur expertise, leurs connaissances, ainsi que le fruit de leurs recherches dans le domaine du développement physique. Au travers de cinq thématiques, ils répondent avec simplicité à une soixantaine des questions les plus régulièrement posées par les pratiquants en salle et mettent à votre disposition des régimes types, plus de 70 exercices de musculation, un tableau nutritionnel de 100 aliments ainsi que plusieurs protocoles d'entraînement. En suivant les conseils de ce guide, vous obtiendrez rapidement des résultats physiques durables. Vous disposerez également des ressources nécessaires pour établir un plan d'entraînement personnalisé, calculer vos besoins nutritionnels et construire un régime alimentaire adapté tout en préservant votre santé. Ce livre répond efficacement à toutes vos interrogations, que vous soyez débutant ou confirmé, et vous permettra de rester motivé quand vous constaterez les progrès effectués ? !