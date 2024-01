Balayant les tabous, l'omerta et le sexisme, l'enquête passionnante d'une journaliste sur l'endométriose : à la rencontre d'experts engagés et de femmes combatives. Rose est journaliste santé et auteure à succès. Le jour où elle s'intéresse à l'endométriose, elle est sidérée par le succès de son appel à témoignages. Elle reçoit plus de mille récits de vie qui la bouleversent. La voilà partie à la rencontre de ces femmes qui n'ont pas envie de se taire. Ce qu'elle découvre la stupéfie une nouvelle fois. Pourquoi faut-il encore en moyenne sept ans aux femmes souffrant d'endométriose pour être diagnostiquées, malgré la stratégie de lutte mise en place par le gouvernement ? Rose décide alors d'interviewer tous les experts possibles : médecins, psychologues, sexologues, sages-femmes, etc. jusqu'au ministre de la Santé. Une enquête passionnante qui dévoile que si les femmes, et les endogirls particulièrement, doivent encore endurer tabou autour de leur corps, omerta du monde médical et sexisme ambiant, elles sont également parvenues à faire naître autour d'elles une formidable sororité. Et aussi l'espoir : oui, on peut être atteinte d'endométriose et travailler, avoir un enfant, être en couple, etc. Le combat et l'engagement de beaucoup offre un avenir moins sombre aux endogirls.