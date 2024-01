Hemma et Moi - Jeux avec gommettes - Les animaux de la ferme

Hemma et moi ! Un univers rempli d'adorables personnages pour emmener les petits dans le monde des jeux et des gommettes. Un format haut de gamme chez Hemma ! Hemma et moi, c'est un univers rempli d'adorables personnages. Ce livre invite l'enfant à jouer et à imaginer tout un univers en suivant une petite histoire afin de placer les gommettes aux bons endroits. C'est un magnifique petit monde de jeux qui apparaît sous les yeux émerveillés des petits !