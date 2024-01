Hemma et Moi - Mes gommettes - Au fil des saisons

Hemma et moi ! Un univers rempli de tendresse et de couleurs pour emmener les petits dans le monde des gommettes. Hemma et moi, c'est un univers coloré rempli d'adorables personnages. Ce livre de gommettes permet aux enfants créer de jolies images en assemblant les formes aux détails riches dans le décor. C'est un magnifique petit monde qui apparaît sous les yeux émerveillés des petits !