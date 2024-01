Lectio Divina. La légende des deux amants

Au coeur du moyen-âge normand, dans cette abbaye cistercienne au passé si ancien, Blanche et Aubert, vont-ils pouvoir échapper à ce destin tragique qu'un amour impossible leur réserve ? Amandine, étudiante en Histoire de l'art, et Lucas, passionné d'aéronautique, vont tomber sous le charme de cette abbaye. La beauté et la sérénité des lieux renferment néanmoins un mystère, celui de Blanche et Aubert. Ce roman est inspiré de " La légende des deux AmantsA ", récit poétique écrit par Marie de France à la fin du XIIe siècle, puisant sa source dans une tradition ancienne, préchrétienne. Au-delà de l'étonnante histoire de ces jeunes gens aux destinées singulières, l'auteure nous invite à un perpétuel questionnement spirituel et à nous affranchir des barrières du temps. Sylvie Monpoint a écrit de nombreux livres : essais et romans. Elle nous raconte dans ce nouvel ouvrage cette légende médiévale qui a pour cadre la magnifique abbaye normande Notre-Dame de Fontaine-Guérard, lieu où la spiritualité devient réalité, point de rencontres de tant de cultures et de religions, des Celtes puis des Gaulois jusqu'aux chrétiens. Et encore aujourd'hui avec les journées Huperiôn, autour du livre et de la spiritualité.