Le guide indispensable de la nutrition. Les références nutritionnelles en un coup d'oeil

Organisé par catégorie (protéines, glucides, lipides, fibres, minéraux et vitamines) et par groupes alimentaires (poissons, féculents, fruits, etc.), ce guide pratique répertorie sous forme de tableaux l'ensemble des références nutritionnelles et présente pour chacune d'elles, "les 5 aliments les plus riches" et "les 5 aliments les plus pauvres" . Le guide introduit également d'autres notions telles que les apports nutritionnels conseillés par jour, les propriétés de chaque catégorie sur l'organisme, les équivalences d'une portion de fruit et la comparaison nutritionnelle de boissons végétales et de lait. Conçu comme un outil de travail et de référence, ce guide pratique et illustré est indispensable à tout professionnel de santé et aux étudiants de ce domaine.