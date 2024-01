The Runway Tome 6

La vie continue... Et personne ne sait ce qu'elle nous réserve. Jian est-elle amoureuse ? Haebeom divorcera-t-il ? Comment réagir quand un être proche tombe malade ? Haebeom est au pied du mur, Haejun réalise que " sa " fille grandit, les sentiments de Hyeonmin sont mis à mal... Et tout ce petit monde devra surmonter une nouvelle difficulté... Le moment de faire des aveux est-il venu ? Quant à Jian, elle tente de garder la tête sur les épaules face aux situations personnelles et professionnelles très singulières. La série aborde bon nombre d'interrogations et ne laissera personne indifférent. Sur Webtoon, la série cumule plus de 38, 5 millions de lectures, pour un total de 450 000 lecteurs fidèles, en faisant un " best reader " de la plateforme.