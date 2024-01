La secte des diaboliques. sacrifices humains à Matamoros

Dans les années 1980, Adolfo de Jesus Constanzo, chef de la bande des "narcosataniques" , est à la tête de l'une des plus terrifiantes affaires de drogue entre le Mexique et les Etats-Unis. Surnommé "le parrain" par ses adeptes, cet Américain d'origine cubaine est connu pour s'être livré, avec sa bande, à des sacrifices humains en offrande au diable. Des corps atrocement mutilés sont retrouvés dans une fosse près de Matamoros, ville mexicaine à la frontière du Texas. Il s'agit de victimes de la " Secte des DiaboliquesA ", sacrifiées lors de messes noires afin que le diable protège Constanzo et ses adeptes de toute intervention policière Adolfo Constanzo, qui tient ses hommes par la peur et par les promesses les plus folles, commet une erreur : il s'en prend un jour à Mark Kilroy, un Américain dont la famille va remuer ciel et terre pour le retrouver. Une enquête effarante menée des deux côtés de la frontière, qui s'achève en avril 1989 au ranch Santa Elena. Là, dans un chaudron, flottent des restes humains mêlés à des herbes magiques... Une enquête passionnante et documentée sur une affaire qui mêle satanisme et trafic de drogue.