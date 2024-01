Le f*cking guide du love

Tout ce que vous voulez savoir pour crusher et fcker sans tabou ! Vous avez un date avec votre crush, et il ou elle se met parler gagging, wax play ou bouboupisme ? Tabou ou pas tabou ? On se l'avoue, on a tous des questions sur le sexe ou l'amour sans pouvoir, vouloir ou oser les formuler à voix haute ! Dans ce Fcking Guide du Love, Ivo Da Silva, créateur du compte Instagram @coeurnichons, y répond avec humour et bienveillance. Journaliste sexo, il s'inspire aussi de sa vie et de ses expériences pour nous proposer, avec insolence et non moins de sérieux, un malicieux guide du sexe et de la sexualité, mais aussi de la relation amoureuse. Vous saurez ainsi tout ce qu'il faut savoir sur le chemsex, le face sitting, le pegging, le périnée, les sextoys, la verge, le clito, le yoyo, les sextos, ou encore sur la bisexualité, le candaulisme, le célibat, ou le polyamour... mais pas queue. Grâce à ce fcking guide, vous verrez vos partenaires d'un oeil neuf, et tout ce que vous toucherez se transformera en or... gasme !