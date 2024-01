Les émotions dans les créations artistiques. Arts interactifs et films VR

Du Maréorama de Hugo D'Alési, présent à l'Exposition universelle de Paris en 1900, au Sensorama de Morton Heilig (1962), de l'Op Art à l'art cinétique et au cinéma à écrans larges (widescreen), il existe un continuum technologique au service de l'immersion sensorielle des spectateurs. La question de l'immersion corporelle n'est donc pas récente, seuls le sont les dispositifs de réalité virtuelle tels que les caméras à 360° ou les visiocasques autonomes, qui promettent autant de nouvelles narrations et esthétiques à découvrir. Depuis l'émergence des visiocasques pour le grand public en 2014, de nouvelles créations artistiques se sont développées, plongeant les usagers dans des narrations à 360°, au coeur de l'action (Moss, Notes on Blindness, Fisherman's Tale, etc.). Cette période de "démocratisation" nous engage dorénavant sur la voie des immersions et des interactions émotionnelles et fournit la possibilité d'innover dans les domaines des arts interactifs et des expériences cinématographiques (films VR). Cet ouvrage montre comment le processus créatif dans ce domaine se décompose en plusieurs étapes théoriques et pratiques qu'il est nécessaire de franchir pour passer des expériences philosophant autour de leur portée émotionnelle à des expériences qui interfacent technologiquement les affects de l'usager.