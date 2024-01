L'immeuble de la rue Cavendish Tome 5

Finies les études pour Léa ! De retour à Paris, elle est prête à profiter pleinement de sa vie d'adulte. Pas sûr cependant que sa famille, ses voisins et leurs mille difficultés lui en laissent l'opportunité... Après des études loin de la capitale, Léa est de retour à Paris et emménage au sixième étage de l'immeuble de la rue Cavendish. Entre son stage dans une boîte de production (son rêve : devenir réalisatrice), un petit ami qui galère pour financer ses études, des voisins hauts en couleur et sa famille, au premier étage, qui semble avoir grand besoin de ses conseils avisés, elle ne risque pas de s'ennuyer ! D'autant plus qu'elle s'est mis en tête d'enquêter sur le mystère de la chambre de bonne à côté de la sienne... Au milieu de ce joyeux bazar, trouvera-t-elle le temps de profiter de la vie ?