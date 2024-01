Renforcez votre intuition et renouveler vos objectifs grâce aux chats divins. Retrouvez votre passion du jeu, votre sens de l'aventure et votre aptitude à aimer grâce aux félins messagers de ce tarot ludique et brillant, réalisé d'après le tarot Rider-Waite Smith. Impatients de vous accompagner, ces guides spirituels de toute tailles et fourrures, à la fois séduisants et divins, vous apprendront que, quelle que soit votre apparence, vous possédez en vous la beauté, un objectif de vie et des dons remarquables. Avec un livre conçu par l'experte du tarot Leeza Robertson et les illustrations spectaculaires d'Adam Oehlers, Le Tarot spirituel des chats est l'outil parfait pour dynamiser vos tirages et vous relier à votre intuition. Ce coffret contient : Un livre explicatif de 208 pages tout en couleurs. 78 lames magnifiquement illustrées. Un sac satiné pour les protéger.