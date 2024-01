Economie basique. Guide de bon sens en matière économique

Au coeur de l'Economie basique se trouve ce qui a toujours prévalu dans les éditions précédentes - une présentation de l'économie dans un langage simple et direct, sans le jargon, les graphiques ou les équations qui occupent trop souvent la plupart des essais économiques. Ce livre s'adresse aux novices, à savoir le grand public et les étudiants en économie qui entrent à l'université. Economie basique illustre les principes économiques développés à l'aide d'exemples percutants, tirés de pays du monde entier, pour frapper les mémoires davantage que ne sauraient le faire un quelconque jargon technique ou des formules mathématiques. L'accueil réservé par les lecteurs aux éditions successives de l'Economie basique a plébiscité cette approche. Sans compter qu'il a d'ores et déjà été traduit dans sept langues. Que vous lisiez Economie basique directement en anglais ou dans une autre langue, ce livre se donne pour objectif de rendre l'économie aussi accessible et agréable à lire que possible tout en ouvrant de nouveaux horizons.