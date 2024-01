La mer orientale et la souverainete du vietnam

La Mer Orientale est une mer marginale qui fait partie de l'océan Pacifique. Elle se trouve en Asie du Sud-Est. Elle borde le sud de la Chine, Taïwan, puis longe le Vietnam et va jusqu'aux Philippines, en Indonésie et en Malaisie. C'est un axe stratégique majeur puisque 30% du commerce mondial passe ici. Elle est surnommée "mer de l'Est" par les Vietnamiens, On y trouve de très nombreuses îles, parfois de simples récifs, des cailloux de quelques mètres. Ces confettis d'îles attisent les tensions, puisque le pays qui plante son drapeau sur ces terres dispose des eaux territoriales. La Chine, ces dernières années, s'est littéralement installée, par la force, sur certaines de ces petites îles qui appartiennent au Vietnam. Le Vietnam revendique toujours son droit sur les deux archipels : Paracels et Spartleys (Hoàng Sa, Tru ? ng Sa en vietnamien). Plusieurs conférences internationales abordent la question de la souveraineté de ces îles. Cet enchevêtrement de revendications territoriales pousse du coup à militariser la région. La tension y est de plus en plus forte. La conférence organisée le 10 juin 2023, avec la participation des historiens, des spécialistes en Europe, confirme la souveraineté du Vietnam sur ces deux archipels.