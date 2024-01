Musique, images, instruments 19

Musique | images | instruments n°19 Le vin et la musique I. LE VIN ET LA MUSIQUE Gaia Prignano, Dionysus between Ferrara and Modena : the revivals of the god of wine and of music in the House of Este. Florence Gétreau, Vin et musique dans les jardins de plaisir : un thème pour les couvercles de virginales et clavecins anversois et allemands (1570-1650). Nikola Piperkov, L'Allégorie du poète de Jacob Jordaens : Hermapollon (inspiration) et Bacchus (ivresse) dans l'imaginaire théorique du Nederduytschen Helicon. Fabien Guilloux, Deux pichets à décors musicaux du XVIIIe siècle. Therese A. Dolan, Enivrez-vous : Manet's Old Musician and Velázquez's Drinkers. Maria Aivalioti, Le vin, la musique et la mort dans l'oeuvre des peintres symbolistes. Extase, plaisir et souffrance dans l'Europe de la fin du XIXe siècle. Jordi Ballester, Music, alcohol and tobacco : symbols of modernity and freedom in the 1960s. An iconographic approach through two paintings by Esther Boix. II. NOTES ET DOCUMENTS Elisa Barbessi, La représentation anthropomorphique de Musique et Harmonie dans la littérature mythographique aux XVIe et XVIIe siècles. Catherine Cessac, Le Festin de Didon et Enée de François de Troy (1704) : une singulière démonstration de pouvoir. Lidia Aurora Chang, Masculinity, English Nationalism, and Charles Nicholson's "Improved' Flute. Alban Framboisier, Auguste Tolbecque et son exemplaire de l'ouvrage de George Hart, Le Violon. Ses luthiers célèbres et leurs imitateurs. Guillaume Dubigny, Créer la musique de l'avenir dans un studio de radio : la musique concrète en images (1950-1960). III. CHRONIQUE IV. RECENSIONS ET NOUVELLES PUBLICATIONS V. BIOGRAPHIES, RESUMES, ABSTRACTS