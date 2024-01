Le retour de la Bête

Mêlant la sombre période de la France occupée aux histoires de la Bête du Gévaudan, Jean-Luc Marcastel démontre avec talent que les monstres ne sont pas toujours des légendes. Il l'a entendue. Il dit même qu'il l'a vue, avec ses petits yeux méchants. Mais, au village, tout le monde sait que le père Gustave boit un peu trop. Alors, son histoire à dormir debout, qui ravive le souvenir de la fameuse Bête du Gévaudan, elle ne me fait pas peur, enfin presque pas... Et puis j'ai un problème plus urgent à traiter : organiser l'évasion de mon meilleur ami, Maurice, qui a été arrêté par des SS. Comment moi et ma bande de copains, qu'une simple bête imaginaire effraie, pourrions-nous mettre en déroute les soldats allemands ?