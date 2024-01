Petit traité d'auto-défense émotionnelle

Ce livre absolument magique est conçu pour se faire du bien. Adapté aussi bien aux lecteurs adultes qu'aux adolescents, il nous aide à trouver en nous les ressources nécessaires pour affronter les défis émotionnels du quotidien. Elisa et Paolo sont deux adolescents aux prises avec la difficile gestion de leurs émotions et de leurs relations avec les autres. Elisa a changé plusieurs fois d'école et peine à se faire des amis. Sa rencontre avec le mystérieux Paolo va métamorphoser sa vie. Grâce à des exercices basés sur l'intelligence linguistique, nous suivons leur chemin à la découverte de l'estime de soi et à son renforcement.