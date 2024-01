L'art d'agir sans effort. Approche efficace pour les managers et coachs

Faire moins d'efforts pour avoir plus d'impact, c'est possible ! Nous identifions et déconstruisons chaque jour dans notre pratique de coaching les comportements toxiques générés par la culture volontariste qui nous entoure. Il existe une autre façon d'être au monde, issue de la tradition millénaire du taoïsme, qui permet d'agir efficacement. Cette philosophie antique, redécouverte par l'approche systémique dans les années cinquante, énonce ce paradoxe : une action qui exige trop d'efforts suscite les réactions qui la feront échouer. - "Plus je veux les convaincre, plus mes interlocuteurs trouvent d'arguments contre les miens". - "Plus je veux motiver mon équipe, plus elle se met en retrait". - "Plus je me force à prendre la parole en public, plus je stresse et m'épuise". Economiser son énergie pour être efficace au bon moment, déterminer quand le potentiel de situation est le plus favorable, sont les enjeux de cet ouvrage qui interroge notre rapport au temps et au travail, dans une quête essentielle d'équilibre de vie et de sens. La posture minimaliste du stratège de "l'agir sans effort" repose sur un double apprentissage : cultiver l'écologie de soi et l'écologie de la relation pour apprendre à faire "avec" l'environnement plutôt que "contre" . Ce livre donne les clés et des exemples concrets, issus de nos accompagnements dans le secteur privé et public, aux dirigeants, managers et coachs, pour "un agir facile et fructueux" au sein de toutes les relations professionnelles et personnelles.