Elémentaire, mon cher chimiste !

Mène l'enquête avec le détective et scientifique Sherlock Ohms pour découvrir la chimie autour de toi et percer les secrets de l'atome ! Sais-tu que sans le carbone dans ton crayon, il n'y aurait pas de vie sur Terre ? Presque tout ce qui existe dans l'Univers n'est composé que de 92 éléments chimiques. Et, de l'aluminium au zinc, tu peux en trouver partout autour de toi ! Un livre pour apprendre en s'amusant la table périodique des éléments, découvrir les atomes et leurs propriétés, et l'histoire fascinante des chimistes depuis l'Antiquité.