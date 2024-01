Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes

A deux sur une moto, père et fils sillonnent les routes vers la Californie. Ils croisent Newton et Kerouac, réparent carburateur, culasse et pistons mal huilés. Chris raconte des histoires de fantômes, son père lui dévoile les théories de la Création. Ils se découvrent comme on démonte un moteur. C'est un road-trip, une chevauchée philosophique et fantastique... Originaire de Minneapolis, Robert M. Pirsig (1928-2017) est un philosophe et écrivain américain. D'abord étudiant en biochimie, il entreprit par la suite des études de philosophie et travailla en tant que rédacteur technique dans diverses revues spécialisées consacrées aux motocyclettes. "Une longue méditation sur l'ironique et tragique singularité de l'homme américain". George Steiner Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Maurice Pons, André et Sophie Mayoux Préface d'Octave Mannoni