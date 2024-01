Trio des ardents

"Une écriture de l'éclat, tout en brisures, volontiers effervescente, afin de restituer le fracas du XXe siècle et la démesure d'un trio d'artistes". Le Monde Isabel Rawsthorne est la créatrice d'une oeuvre picturale secrète et méconnue. On a surtout retenu d'elle et de sa vie aventureuse qu'elle fut la muse solaire d'Alberto Giacometti. Francis Bacon confia qu'Isabel fut son unique amante. Elle fut encore son amie, son modèle, sa complice jusqu'à la fin. Des années 30 à la fin du siècle, suivez la destinée de ce trio passionné, d'une extravagance inédite, partageant une révolution esthétique radicale et une complicité bouleversante. Patrick Grainville est né en 1947 à Villers. En 1976, il a obtenu le prix Goncourt pour Les Flamboyants. Il a été élu à l'Académie française en 2018.