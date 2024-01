Ma pochette de jeux - 20 jeux dans l'espace !

Une pochette de jeux sur le thème de l'espace à partir de 3 ans ! Au recto des cartes, amuse-toi avec des labyrinthes, des points à relier, des cherche et trouve, des différences... Rassemble ensuite les cartes côté verso pour reconstituer un cherche et trouve géant ! 20 jeux plastifiés à faire et à refaire ! Inclus : 1 feutre effaçable et 2 cartes solutions.