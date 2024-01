Black Squaw Tome 4 : Secret Six

Alors que Bessie escorte un avion chargé d'alcool de contrebande du clan Capone, un appareil des garde-côtes cherche à intercepter ce dernier. Mais s'agit-il vraiment de garde-côtes ? Une sombre affaire qui va obliger Bessie à disparaître et lui faire rencontrer le mystérieux groupe duSecret Six. Leur proposition : une nouvelle vie en échange de sa collaboration pour coincer Capone... Ce qui ne s'annonce pas si simple car le KKK traque toujours Bessie... Piloté de main de maître par Yann et Henriet, le grand final de Black Squaw, entre fiction, biographie de l'aviatrice Bessie Coleman et grande Histoire des USA !