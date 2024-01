Dawn of JSA tome 1

Depuis ses origines en 1940, la Justice Society of America a accueilli de nombreux super-héros, prêts à tout pour défendre les plus démunis. Malgré tout, avec le temps, la vieillesse de ces héros a fait perdre de sa puissance à la JSA. Elle a su renaître de ses cendres plus d'une fois et aujourd'hui, c'est à une nouvelle génération de héros de renouveler cet espoir. Pour autant, n'est-ce pas étrange que la chute de la JSA commence toujours par la mort de Doctor Fate ?