Le Monde éclaté

Le travail de Miroslav Weissmuller a d'abord été distillé dans quelques collectifs et livres en série limitée, souvent en sérigraphie. Ce livre est l'occasion de découvrir une série de 32 images inédites, traitées en tons direct alternés. Son dessin fait écho aussi bien à la gravure sur bois médiévale qu'à l'univers graphique underground. Des animaux, des créatures historiques ou mythologiques se rencontrent dans des paysages chaotiques, tant naturels qu'industriels et urbains. Les compositions denses et fouillées sont habitées ou envahies par des motifs et des signes, qui donnent à l'ensemble un caractère presque hypnotique. On pourrait placer Miroslav Weissmuller aux côtés de Henning Wagenbreth, Stéphane Blanquet, Julie Doucet ou Jad Fair...